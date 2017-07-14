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США заявили о ликвидации лидера ИГ в Афганистане

 

США ликвидировали лидера террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

"Силы США ликвидировали Абу-Сайеда, эмира "Исламского государства Ирака и Сирии в провинции Хорасан", в результате удара по штабу группировки в провинции Кунар в Афганистане 11 июля", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате рейда были уничтожены и другие командиры ИГ, что "серьезно подорвало планы группировки расширить свое присутствие в Афганистане".

Пентагон напоминает, что Абу-Сайед стал уже третьим лидером ИГ в Афганистане, которого ликвидировали США: в июле 2016 года был уничтожен Хафиз Сайед Хан, а в апреле 2017 года – Абдул Хасиб.

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