Мадуро поприветствовал инвестиции США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал в пятницу американские инвестиции в экономику своей страны, несмотря на прохладные отношения Каракаса и Вашингтона.
"Мы приветствуем инвестиции Соединенных Штатов", — заявил Мадуро после подписания меморандума о взаимопонимании с американской нефтесервисной компанией Horizontal Well Drillers.
По словам президента Венесуэлы, этим соглашением открываются новые возможности для инвестиций и взаимовыгодных отношений двух стран. "Я приветствую этот союз, Венесуэла привозит себе лучшую технологию мира", — сказал Мадуро.