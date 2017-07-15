В Донбассе ранен опальный депутат Верховной рады

В Донецкой области после ранения госпитализирован депутат украинской Верховной рады Евгений Дейдей.
Его ранило в ногу возле Авдеевской промзоны, сообщили в областной прокуратуре.
Парламентарий получил осколочное ранение от снаряда 82-го калибра, уточнили в полку полиции особого назначения «Киев».
Дейдея уже прооперировали. Его состояние не внушает медикам опасений.
Генпрокуратура Украины требовала снять с депутата фракции «Народный фронт» Дейдея неприкосновенность, но 11 июля его коллеги по парламенту в большинстве проголосовали против этого.
Представителя «Нарфронта» подозревают в незаконном обогащении. По УК ему грозит 5-10 лет заключения с конфискацией имущества.