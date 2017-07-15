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Только в Азербайджане забыли про металлургию наша память

Автор: Айдын Керимов, автор haqqin.az 

Среди множества профессиональных праздников был в Советском союзе и День металлурга. Этот праздник Президиум Верховного Совета СССР учредил еще 28 сентября 1957 года отдавая дань советской металлургической промышленности в восстановлении экономики страны. Этот профессиональный праздник отмечался ежегодно в третье воскресенье июля – и, особенно широко в городах, где действовали металлургические предприятия. В их число наряду с таким городами, как Норильск, Новокузнецк, Магнитогорск, Череповец, Челябинск, Таганрог, Липецк входили также Сумгаит, Гянджа (Кировобад), Баку. Да, доля азербайджанской металлургии в огромной отрасли великой страны превышала 10%. И День металлурга в разгар лета торжественно встречали в незатейливые и светлые советские времена десятки тысяч людей.

Но прошло время и многие уже позабыли о существовании этого прекрасного профессионального праздника металлургов прежде страны. Да что там праздник, если мы уже вовсе не вспоминаем даже о такой важной отрасли, как металлургия, составляющей основу всей промышленности. Правда, Азербайджанский горно-обогатительный комбинат в Дашкесане, Азербайджанский трубопрокатный завод в Сумгаите, Бакинский сталелитейный завод, Гянджинский глиноземный завод и другие гиганты советской металлургии уже остались в истории. Но в стране все еще действуют металлургические компании, страна производит изделия как из черных, так и цветных металлов.

Но о металлургии как таковой у нас говорить сегодня почему-то не любят. В верхах об отрасли не вспоминают, а в низах о ней просто некому напомнить. Даже такой факт, как очередная неудачная попытка приватизировать недавно Дашкесанский горно-обогатительный комбинат не вызвала сколь нибудь оживленных обсуждений ни в официальных кругах, ни в СМИ. Лишь haqqin.az, описав причины такой неудачи, высказал предложение о создании какой-нибудь госструктуры, отвечающей в стране за промышленность. Но структуры нет, отрасль разваливается на глазах, а Госкомимущество не теряет надежды сорвать больший куш за приватизацию металлургический объектов, чем предлагают реальные инвесторы.   

Зато наши инвесторы, которые все еще ищут пути преодоления бюрократических препонов, все больше теряют эти надежды. Об иностранных инвесторах сегодня никто и не помышляет, ибо они уже давно забросили свои надежды в самые долгие ящики.

И, конечно, в такой сложной ситуации не до праздника какого-то, подумают наши чиновники, так и не сумевшие нажиться на такой важной отрасли. И невдомек им, что чем дальше они затягивают процесс приватизации и оказания реальной помощи отрасли, тем больше теряет она свою привлекательность. Хоть бы праздник профессиональный дали отмечать. Но нет, опасно это для чиновника, ведь кто-то сверху может и вспомнит времена, когда об успехах азербайджанской металлургии говорили далеко за пределами нашей республики.

В заключение отметим, что после распада СССР День металлурга как праздник сохранился во всех странах СНГ, где металлургия играет значительную роль в экономике страны.

Так, в Украине празднование введено указом президента от 3 июня 1993 года. В Казахстане День металлурга отмечается согласно указу президента Нурсултана Назарбаева от 2003 года. Согласно указу президента от 26 марта 1998 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» День металлурга в Беларуси отмечается ежегодно в третье воскресенье июля. День металлурга — ежегодный профессиональный праздник, который отмечается в третье воскресенье июля и в России.

А вот Азербайджана сегодня в этом списке нет. Но значит ли это, что нам не нужен День металлурга?. Металлурги-то в стране ведь есть. И это не только тысячи ветеранов, отдавших развитию отрасли все свои силы и здоровье, но и те тысячи специалистов, которые вопреки стараниям чиновников и сегодня продолжают дело старшего поколения. Может, стоит подумать и о них. А то как-то несолидно получается –  в стране, в которой отмечается день полицейского, таможенника, железнодорожника, надзирателя и даже налоговика, нет дня рабочего-металлурга.

Никто не спорит рухнула архитектура рабоче-крестьянской власти, но никто в нашем мире не отменял законы социального государства – пролетариат все еще в строю!

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