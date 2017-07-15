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Серж Саргсян ответил Закиру Гасанову: «Вот когда узнает, тогда поймет» оперативно

Автор: Отдел информации 

Накануне, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в интервью РИА Новости, заявил, что вооруженные силы страны обладают противоракетным оружием, способным сбивать ракеты с размещенных в Армении комплексов «Искандер».

«Мы располагаем ракетами, превосходящими по количеству ракет противника в 50 раз. Я несу полную ответственность за сказанное. Представьте, какой будет ответный удар по инфраструктуре и военным целям, если они вздумают их применить!? Да, «Искандер» - хорошая ракета. Но есть несколько вопросов. Какой это вид из этих ракет, в каком техническом состоянии они находятся, кто ими управляет и наконец, будут ли они в состоянии их применить? Правда, ракеты, о которых я вам говорил выше, приобрели не в России, но по качеству не уступают. И я вам скажу, что мы смоделировали ситуацию, провели боевые стрельбы.  Результат – отличный! На сегодняшний день мы уверены в том, что сможем защитить свои населенные пункты и военные объекты от ракетных атак с воздуха», - сказал Закир Гасанов.

Ответ армянской стороны не заставил себя долго ждать. Министру обороны Азербайджана ответил сам президент Армении Серж Саргсян. По тону заявления армянского президента чувствуется, что признание З.Гасанова о ракетной системе, готовой подавить «Искандеры» в Армении вывело из себя Сержа Саргсяна.

В интервью телеканалу Армения С.Саргсян буквально сказал: «Кто думает, что у «Искандера» только моральное или психологическое значение, тот и не понимает, что это такое. Вот когда узнает, тогда поймёт, какова разрушительная сила этого оружия», - сделал безапелляционное заявление Саргсян, не скрывая своей обеспокоенности и раздраженности.

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