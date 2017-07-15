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Тарифный совет: Почему мы подняли цены на бензин Первое официальное заявление

Автор: Отдел информации 

Тарифный Совет обосновал рост цен на бензин вопросами повышения качества, улучшением экономической среды и прошлогодней девальвацией маната. Об этом говорится в сообщении Тарифного Совета, опубликованном на его официальном сайте.

«Исходя из вопросов доведения качества бензина, производимого в стране до европейских стандартов, улучшения экологической среды, расширения инвестиционных возможностей для обеспечения растущего спроса на бензин в стране, необходимости модернизации в нефтеперерабатывающей сфере, сокращения экспортных возможностей SOCAR, было произведено тарифное урегулирование цен на бензин марки  Aİ-92», - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что цены на бензин были пересмотрены на основании обращения со стороны SOCAR.

Тарифный Совет также отмечает, что, несмотря на повышение цены на бензин марки Aİ-92, в Азербайджане он по-прежнему стоит дешевле, чем в Грузии, США, России, Украине и Казахстане.

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