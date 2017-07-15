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Что произойдет после повышения цен на бензин? экспертная оценка

Автор: Отдел информации 

Рост цен не ограничится лишь бензином марки Aİ-92. В след за эти подорожает бензин других марок и практически все товары. Об этом на своей странице в соцстети Фейсбук написал экономический эксперт Губад Ибадоглу.

Экономист отметил, что повышение цен на бензин приведет к двум последствиям: психологическому (паника) и экономическому (повышение себестоимости).

По словам Губада Ибадоглу, после повышения цены на бензин сохранить тарифы на транспорт станет невозможным.

«В первую очередь подорожают поездки на такси и общественном транспорте. Вслед за этим подорожают цены на поездки в метро и железной дороге. Рост цен на перевозки скажутся на окончательной стоимости всех товаров», - написал экономист.

Губад Ибадоглу также отметил, что теперь в Азербайджане бензин марки Aİ-92 стоит 0,53 доллара, что является одним из самых высоких показателей в мире. Для сравнения литр того же бензина в США и ОАЭ стоит 0,48 доллара, Казахстане и Малайзии 0,44 доллара, а в Венесуле и вовсе 0,01 доллара.

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