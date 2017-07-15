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Серж Саргсян снова отвергает компромисс по Карабаху

Автор: Отдел политики 

Несмотря на возобновление переговорного процесса по карабахскому урегулированию с участием министров иностранных дел Э.Мамедъярова и Э.Налбандяна, сразу же после завершения брюссельской встречи президент Армении Серж Саргсян выступил с новым политическим заявлением, которое весьма категорическим образом исключает даже вероятность рассмотрения компромиссного решения проблемы.

Жесткая позиция и воинственный дух С.Саргсяна не претерпели изменений, и по сути он не рассматривает компромиссных вариантов урегулирования. Отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Армения» о путях урегулирования карабахского конфликта Саргсян сказал: «Что может гарантировать стабильность какого бы то ни было решения? Какие гарантии могут быть, что если найдётся политическое решение, то его условия сохранятся? Я не раз говорил и повторяю теперь: главная и самая надёжная гарантия – иметь боеспособные вооружённые силы».

По словам армянского президента, право на самоопределение народа Нагорного Карабаха – право, данное изначально и предусмотренное уставами международных организаций. «Это право должно быть реализовано»,- заявил Саргсян.

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