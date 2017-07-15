И Омбудсмену в Азербайджане исполнилось 80 лет

Омбудсмен Азербайджана – спецуполномоченный по правам человека Эльмира Сулейманова - отметила свое 80-летие.
Э.Сулейманова занимает пост Омбудсмена бессменно с 2002 года на протяжении 15 лет.
Омбудсмен Азербайджана – спецуполномоченный по правам человека Эльмира Сулейманова - отметила свое 80-летие.
Э.Сулейманова занимает пост Омбудсмена бессменно с 2002 года на протяжении 15 лет.
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