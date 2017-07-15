Новый посол России прибыл в Анкару

Новый посол РФ в Турции Алексей Ерхов прибыл на работу в Анкару, в субботу он примет участие в специальном заседании парламента по случаю годовщины попытки переворота, заявил пресс-атташе посольства РФ в Турции Александр Лешуков, передает РИА Новости.

В июне президент РФ Владимир Путин назначил Ерхова послом России в Турции. Ерхов ранее работал в посольстве в Египте, занимал пост генерального консула РФ в Стамбуле.

«Новый посол России Алексей Ерхов сегодня прилетел в Анкару. В аэропорту его встретил директор департамента протокола МИД Турции Шевки Мютевеллиоглу. Копии верительных грамот будут вручены в понедельник», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, несмотря на то, что верительные грамоты еще не вручены, в субботу по особому приглашению председателя парламента Турции Ибрагима Кахрамана по согласованию с президентом страны Тайипом Эрдоганом Ерхов будет участвовать в специальном заседании парламента по случаю годовщины попытки переворота.