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Шеф Пентагона о покупке Турцией российских С-400

 

Министр обороны США Джеймс Мэттис охарактеризовал как суверенное право Турции решение Анкары приобрести системы ПРО/ПВО у России, а не у союзников по НАТО, передает ТАСС.

У шефа Пентагона на состоявшейся в пятницу встрече с журналистами поинтересовались, одобряет ли он указанный шаг Турции, которая, как сообщило агентство Bloomberg, приняла решение закупить у России зенитные ракетные системы С-400. "Это суверенное решение, вот и все", - ответил Мэттис.

Однако он добавил, что комплексы С-400 не являются совместимыми с военной техникой Североатлантического альянса, участником которого является Турция.

"Проблема в том, как обеспечить оперативную совместимость системы НАТО с российской. Они никогда не будут оперативно совместимыми", - сказал руководитель американского военного ведомства.

В связи с этим он призвал дождаться дальнейшего развития событий, посмотреть, действительно ли сделка будет заключена и реализована. "Действительно ли они [турки] будут ее использовать? Будут ли они использовать ее только в одном районе?" - отметил министр.

С-400 "Триумф" (SA-21 Growler, по классификации НАТО) - российская зенитная ракетная система (ЗРС) большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Агентство Bloomberg, ссылавшееся на неназванного высокопоставленного официального представителя Турции, передало в четверг, что Анкара согласилась заплатить Москве $2,5 млрд за ЗРС С-400. Утверждается, что две батареи С-400 Анкара получит из России, а еще две будут произведены на территории Турции.

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