Россия упразднила рейсы Тбилиси – Москва

Грузинская авиакомпания Georgian Airways сообщила об упразднении российской стороной четырех рейсов Тбилиси — Москва в неделю, передает РИА Новости.

«Со стороны авиационного руководства России было отказано в рейсах Georgian Airways в направлении Казани, а сейчас российское авиационное ведомство неожиданно прислало нам сообщение о том, что упраздняют Georgian Airways в неделю четыре рейса Тбилиси — Москва», — заявили в компании.

Представители Georgian Airways также отметили, что сотни пассажиров, которые приобрели билеты, «остаются в недопонимании». Отмечается, что Министерство экономики и устойчивого развития страны не отреагировало на данное сообщение.