Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня ознакомился с условиями, созданными в новом парке на проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку, сообщает официальный сайт главы государства.
Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал президента о проведенных в парке работах.
После ознакомления с парком президент Ильхам Алиев встретился с жителями здания, построенного для профессорско-преподавательского состава Бакинского государственного университета, и близлежащих домов.