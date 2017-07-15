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Рамзан Кадыров назвал геев шайтанами

 

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал первое за многие годы интервью представителю западных средств информации. Он согласился на беседу с редактором спортивного отдела американского кабельного телеканала HBO Дэвидом Скоттом, передает ВВС.

Д.Скотт в том числе задал ему вопрос о положении с правами ЛГБТ в Чечне и попросил прокомментировать появляющиеся сообщения о пытках в республике геев.

В ответ Кадыров заявил, что «это все ерунда» и в Чечне вообще нет геев.

«А если есть, заберите их в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас ... чтобы очистить кровь», — добавил он.

Кадыров назвал гомосексуалов шайтанами и заявил: «Они нелюди. И будь они прокляты за то, что на нас наговаривают».

На следующий вопрос, считает ли Кадыров США врагом своей страны, тот ответил, что Америка ведет антироссийскую политику против руководства страны, но не является достаточно сильной страной, чтобы считать ее врагом России.

«У нас есть сильное государство и ядерная держава. Даже если наше правительство будет полностью уничтожено, туда полетят наши ракеты. Мы весь мир поставим раком», — заявил глава Чеченской Республики.

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