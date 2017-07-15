Сабина Ахмедова выходит замуж за армянского миллиардера Хачатурова

Российская актриса азербайджанского происхождения Сабина Ахмедова готовится выйти замуж за армянского миллиардера, президента группы компаний «Росгосстрах» Данила Хачатурова, пишут российские СМИ.

45-летний Хачатуров, чье состояние, по оценке Forbes, приближается к двум миллиардам долларов, уже несколько лет является одним из самых завидных женихов в России. В 2008 году бизнесмен женился на Ульяне Сергеенко, в 2013 году брак распался.

Что касается 36-летней Сабины Ахмедовой, то она никогда не была замужем и не имеет детей. Сабина Гюльбалаевна Ахмедова родилась в Баку в 1981 году. Семья будущей актрисы переехала в Москву в 1990 году. Ахмедова на сегодняшний день — одна из самых востребованных актрис российского кино. Фильмы с ее участием часто выходят на российский экран.

Подробности знакомства миллиардера Хачатурова и актрисы Ахмедовой неизвестны. Но, учитывая совокупное состояние семьи Хачатуровых (его братья тоже миллиардеры — ред.), свадьба обещает быть очень дорогой и резонансной.