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Массовые казни в Южном Азербайджане

Автор: Отдел информации 

Иранский национальный совет сопротивления обнародовал данные, полученные от членов семей заключенных, содержащихся в тюрьме Гохардашт. Отмечается, что некоторые заключенные, которые были переведены в одиночную камеру в последние несколько дней, встретились со своими семьями как раз в этой тюрьме, расположенной около города Кередж (север Ирана, административный центр остана Альборз). И, согласно полученной информации, трое заключенных должны были быть казнены в среду, 12 июля. Речь идет о Мехди Ахмади, Хамиде Исмами и Надере Ахмади.

Кроме того, по словам заключенных, некоторые тюремные чиновники заявили, что в ближайшие несколько недель в тюрьме Гохардашт должны быть казнены 117 человек. По этой причине и было принято решение увеличить количество дней для исполнения смертных приговоров с одного до двух в неделю.

Также еще почти 120 человек ожидают своей казни  Иранский национальный совет сопротивления приводит некоторые данные по исполненным приговорам за последние три недели.

11 июля 2017 года. Двое заключенных были казнены в городе Семнан (север Ирана).

10 июля 2017 года. В Горгане, северный Иран, были повешены двое заключенных.

10 июля 2017 года. Двое заключенных казнены в тюрьмах Махабада (западный Иран) и Рашт (северный Иран).

9 июля 2017 года. Заключенный казнен в тюрьме города Арак (в центре Ирана).

8 июля 2017 года. В тюрьме города Урмия (административный центр остана Западный Азербайджан, северо-западный Иран) повешены четверо заключенных.

6 июля 2017 года. Двое заключенных были казнены в тюрьме города Марага, провинция Восточный Азербайджан.

5 июля 2017 года. В тюрьме Гохардашт в Кередже приведены в исполнение смертные приговоры не менее семи заключенным.

4 июля 2017 года. Казнь человека в тюрьме Гаемшахр (северный Иран).

4 июля 2017 года. Двое заключенных были также казнены в Урмии (остан Западный Азербайджан). В тот же день смертные приговоры двух заключенных были исполнены публично в спортивном зале города Торбате-Хейдарийе (остан Хорасан).

Иранский национальный совет сопротивления сообщает, что с начала июня в ИРИ были казнены не менее 57 заключенных. И как уже упоминалось выше, еще минимум 120 ждут своей участи.

В 2008 году одна из ведущих американских газет  Los Angeles Times  опубликовала следующий текст: «Иран остро осознает потенциальную способность Азербайджана активизировать примерно 20 миллионов этнических азербайджанцев, которые живут на северо-западе ИРИ. Это территория, которую многие называют Южным Азербайджаном. Некоторые иранские официальные лица опасаются, что США вынуждают этнические меньшинства противостоять иранскому руководству».

Эксперты из правозащитного сообщества Азербайджана сообщили haqqin.az, что сейчас это утверждение американского издания более чем актуально, но с одной поправкой.

«Обратите внимание, большинство казней в Иране произошло в тех регионах, где проживают азербайджанцы. Между тем, если ранее на какое-то время центр активности иранской оппозиции приходился на Баку, то сейчас это Берлин, Париж, Лондон, США. Проще говоря, Запад. Нынешний президент США Дональд Трамп не разделяет убеждений Барака Обамы. Трамп сторонник жесткой линии по отношению к Ирану. Вот и делайте выводы. Начавшиеся массовые казни  это акция устрашения и ответная реакция на попытку Запада раскачать Иран»,  отметил источник.

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