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Азербайджан прервет связи с «Яндекс» и Uber эксклюзив

Автор: Алхас Исмайлов, собкор 

«Яндекс» и Uber объединяют свои сервисы такси. «Мы, «Яндекс.Такси» и Uber, решили объединить наши сервисы и бизнесы в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. Вместе мы будем строить персональный общественный транспорт», – сообщил журналистам гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян, который возглавит и новую, объединенную компанию.

После объединения, успокаивает своих клиентов «Яндекс», для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — «Яндекс.Такси» и Uber. Водители будут объединены в единую платформу, что позволит им в одном приложении получать заказы как от «Яндекс.Такси», так и от Uber. В то же время Т.Худавердян отметил, что «сделка, в результате которой появится новая компания, еще должна пройти процесс одобрения регуляторов».

Комментируя haqqin.az данную информацию, руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев заявил, что приоритетом у всех граждан Азербайджана должны быть политические интересы страны, а потому в случае, если «Яндекс.Такси» и Uber возглавит гражданин Армении или кто-либо армянской национальности, то их предприятие приостановит выдачу водителям «знака отличия», ранее позволявшего работать с этими компаниями, и призовет всех водителей не сотрудничать с новой фирмой.

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