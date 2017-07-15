Строительный сектор является одной из наиболее динамично развивающихся за последние годы сфер экономики. Осуществляемые в Баку проекты различного профиля это еще раз подтверждают. В последние годы широкое распространение получило строительство премиального жилья. Только за последний год на рынок вышли десять проектов премиум-класса. Об этом говорится в поступившем в haqqin.az докладе Центра стратегических исследований при группе компаний AS Group Investment.

Как выяснилось, стоимость 1 кв. м премиального жилья в Баку колеблется в диапазоне от 1 250 AZN до 2 900 AZN (734 — 1 703 доллара по текущему курсу Центрального банка). Для сравнения отметим, что в Москве стоимость 1 кв. м премиального жилья составляет 14 000 долларов. Получается, что квартиры в Баку не настолько дорогие, как об этом принято говорить.

Не подтвердилось и мнение о том, что приближение сроков сдачи проекта повышает цены. Из ставших предметом исследования 10 проектов только один будет сдан в этом году. Другие девять проектов будут сданы в 2018-2022 годах.

Все проекты, в соответствии с требованием премиум-класса, расположены в престижных районах. Напомним, проект премиального класса должен быть расположен в центре, в спокойном месте. Итак, из 10 проектов четыре расположены в Сабаильском, два — в Насиминском, три — в Наримановском и один — в Хатаинском районах Баку.

Мест для парковки нет

Обращает на себя внимание ситуация по численности парковочных мест и площади двора. Она далеко не удовлетворительна. Хотя строительство в премиальных жилых комплексах подземных парковок и применение концепции «двор без машин» должны были решить эту проблему. Ведь в этом направлении уже есть положительный опыт. Но в исследуемых и позиционируемых как премиальное жилье проектах парковочных мест порой даже меньше, чем квартир. Хотя по требованию премиум-стандартов на каждую квартиру должно полагаться 1,5 парковочных места. Ситуация с площадью двора также неоднозначна. Из ставших предметом исследования проектов только в трех площадь двора находится на удовлетворительном уровне. В других проектах двор или маленький, или его вовсе нет.

Квартиры без ремонта

Ввиду того, что премиальное жилье покупают состоятельные люди, в большинстве случаев они заново ремонтируют даже отличные квартиры. Видимо, учитывая этот фактор, только в трех проектах квартиры будут сданы в эксплуатацию с начальным ремонтом (проведены сантехника и электрическая инфраструктура, завершены малярные работы). В семи других проектах квартиры будут сданы в эксплуатацию без ремонта.

Интерес вызывает также расширение ассортимента предоставляемых в премиум-проектах коммунальных услуг. К ним относятся централизованная отопительная система, служба охраны, система видеонаблюдения, служба консьержа, освещение, уборка общих территорий, обслуживание лифта и уход за двором. Ежемесячная плата за коммунальные услуги в основном составляет 1 AZN за 1 кв. м.

Ипотека есть только в одном проекте

Только в одном проекте жилья премиум-класса есть 20-летняя ипотека. В зависимости от объема первоначального взноса годовая ставка ипотеки варьируется в пределах 11-15%. Другие проекты предлагают своим клиентам краткосрочный кредит. В большинстве случаев первоначальный взнос кредита составляет 30%, срок - 24 месяца.

Вывод

Избыток предложения на рынке эконом-жилья вынуждает застройщиков обращаться к премиальному жилью. С учетом недавно вышедших на рынок проектов в Баку строится более 20 жилых комплексов премиум-класса, что значительно превышает спрос.

Изобилие предложения обостряет конкуренцию и положительно влияет на качество. Но эта ситуация добавляет в группу риска жилые комплексы, где строительство ведется за счет продажи квартир. Учитывая это, эксперты Центра стратегических исследований все-таки рекомендуют покупать квартиры в проектах, строительство которых близко к завершению.