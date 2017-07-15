В связи с ДТП в тоннеле Багировского моста в Баку на проспекте Гейдара Алиева возникла пробка, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), передает Trend.
Допустимая скорость в этом направлении снижена.
В связи с ДТП в тоннеле Багировского моста в Баку на проспекте Гейдара Алиева возникла пробка, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), передает Trend.
Допустимая скорость в этом направлении снижена.
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