В Конгрессе хотят объединить законопроекты о санкциях против России и КНДР

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США предложили объединить два законопроекта: об ужесточении санкций в отношении России и против Северной Кореи. Как сообщает Reuters, предложение поступило от лидера республиканского большинства в палате Кевина Маккарти.

Законодатели предложили переработать документ и добавить в него новые санкции в отношении КНДР.

«Это будет сильным заявлением для Америки, если мы сделаем законопроект о санкциях полным и завершенным», — сказал Маккарти.

Демократы отвергли это предложение как еще один способ республиканцев задержать принятие документа. «Это не серьезное предложение, это очередная тактика задержки», — сказал представитель Комитета по иностранным делам Элиот Энгель.

В июне Сенат США одобрил законопроект о новых американских санкциях в отношении России, которые могут затронуть ключевые секторы российской экономики. Но он был задержан в Палате представителей. Директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт заявил, что администрация США полностью поддерживает законопроект, однако не согласен с конкретными формулировками о полномочиях президента.