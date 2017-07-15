Подписаться на уведомления
 

В Конгрессе хотят объединить законопроекты о санкциях против России и КНДР

 

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США предложили объединить два законопроекта: об ужесточении санкций в отношении России и против Северной Кореи. Как сообщает Reuters, предложение поступило от лидера республиканского большинства в палате Кевина Маккарти.

Законодатели предложили переработать документ и добавить в него новые санкции в отношении КНДР.

«Это будет сильным заявлением для Америки, если мы сделаем законопроект о санкциях полным и завершенным»,  сказал Маккарти.

Демократы отвергли это предложение как еще один способ республиканцев задержать принятие документа. «Это не серьезное предложение, это очередная тактика задержки»,  сказал представитель Комитета по иностранным делам Элиот Энгель.

В июне Сенат США одобрил законопроект о новых американских санкциях в отношении России, которые могут затронуть ключевые секторы российской экономики. Но он был задержан в Палате представителей. Директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт заявил, что администрация США полностью поддерживает законопроект, однако не согласен с конкретными формулировками о полномочиях президента.

131 просмотров


Старости
Посол России о закрытии азербайджанской диаспоры
Посол России о закрытии азербайджанской диаспоры
Наша погода
Сегодня 31° / 22°
16 Июл 32° / 22°
17 Июл 32° / 23°
18 Июл 33° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9409 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Тарифный совет: «Цены на транспорт и грузоперевозки не повысятся»
В Конгрессе хотят объединить законопроекты о санкциях против России и КНДР
ДТП парализовало центральный проспект Баку фото
Нападение в тегеранском метро: 15 раненых
Завтра в Баку будет жарко
Приоритеты застройщиков в Баку: от дешевого жилья к дорогому новое исследование
Азербайджан прервет связи с «Яндекс» и Uber эксклюзив
Кастро раскритиковал Трампа
Массовые казни в Южном Азербайджане
Сабина Ахмедова выходит замуж за армянского миллиардера Хачатурова
Рамзан Кадыров назвал геев шайтанами
Путин объяснил рост цен на бензин в России
Президент Ильхам Алиев открыл новый парк в Баку фото
Зариф позвонил Мамедъярову
Россия упразднила рейсы Тбилиси – Москва
Шеф Пентагона о покупке Турцией российских С-400
Мадуро сравнил себя с Саддамом Хусейном видео
Новый посол России прибыл в Анкару
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
И Омбудсмену в Азербайджане исполнилось 80 лет
Серж Саргсян снова отвергает компромисс по Карабаху
Серж Саргсян ответил Закиру Гасанову: «Вот когда узнает, тогда поймет» оперативно
Тарифный совет: Почему мы подняли цены на бензин Первое официальное заявление
Только в Азербайджане забыли про металлургию наша память
В Донбассе ранен опальный депутат Верховной Рады
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться