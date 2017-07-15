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Тарифный совет: «Цены на транспорт и грузоперевозки не повысятся»

 

Повышение цен на бензин марки АИ-92 не повлияет на грузоперевозки, общественный транспорт, в том числе на регулярные пассажироперевозки автобусами, сообщили в субботу в Тарифном (ценовом) совете Азербайджана, передает Trend.

«В этой сфере, как и в пассажиро- и грузоперевозках морским транспортом, больше используется дизельное топливо, а ряд автобусов ездит на сжиженном газе.

Что касается воздушного транспорта, то в данной сфере используется не бензин марки АИ-92, а реактивное топливо.

Как видно, изменение тарифов не скажется на грузо- и пассажироперевозках, так как не относится к дизельному топливу, авиабензину, сжиженному и сжатому газу»,  сообщили в Тарифном совете.

Напомним, решением Тарифного совета Азербайджана розничная цена на бензин повышена на 0,20 маната. Согласно решению ТС, с 15 июля бензин марки АИ-92 будет стоить 0,90 маната.

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Тарифный совет: «Цены на транспорт и грузоперевозки не повысятся»
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