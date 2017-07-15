Генпрокуратура о резонансном ДТП в Гяндже

В результате совместных неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры города Гянджа, задержан и привлечен к следствию водитель, сбивший женщину и ее сына, а затем скрывшийся с места происшествия, сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре.

14 июля в 22:00 в Гяндже на улице Низами неизвестный автомобиль, грубо нарушив правила дорожного движения, насмерть сбил 30-летнюю Айнуру Аббасову и ее пятилетнего сына Мухаммеда Аббасова. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК Азербайджана.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что наезд на пешеходов совершил водитель автомобиля ГАЗ-3110 (32-BB-254) Игбал Сафаров. Он задержан и привлечен к следствию.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по делу.