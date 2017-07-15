Сирийская оппозиция отказалась от идеи свержения Асада

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Алексей Бородавкин дал оценку завершившимся переговорам по ситуации в Сирии, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, «Женева-7» хотя и завершилась без прорывов, но была конструктивной и дала положительные результаты. В частности, позиция ВКП (Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции) о будущем страны скорректирована и речь уже не идет о свержении президента Башара Асада, а о достижении договоренностей по политической реформе. Бородавкин пояснил, что Россия рассчитывает на консолидацию позиции трех делегаций сирийской оппозиции к сентябрю 2017 года, что позволит открыть путь к прямым переговорам.

«Смысл корректировки заключается в том, что оппозиционеры в ходе этого раунда ни разу не упоминали о необходимости отставки президента Сирии Башара Асада и легитимного правительства САР. Наконец, судя по всему, и до радикальных оппозиционеров, и до их спонсоров дошло, что для начала нужно установить в Сирии мир, а потом уже договариваться о политической реформе в условиях нормализации обстановки в стране», — отметил Бородавкин.

Седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве проходил после международной встречи по Сирии в Астане и переговоров президентов России и США в Гамбурге.