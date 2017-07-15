Ильхам Алиев предупредил чиновников: «Вы штрафом не отделаетесь»

«Я предупреждал и чиновников, и частные компании о том, что деревья вырубать нельзя. Деревья могут быть перенесены в другое место, в соответствии с решением Министерства экологии и природных ресурсов, при осуществлении проектов государственной важности», — сказал сегодня президент Ильхам Алиев в ходе ознакомления с условиями, созданными в новом парке на проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку, сообщает официальный сайт главы государства.

«Когда я узнал о вырубке деревьев на проспекте Метбуат, то немедленно отправил сюда главу Исполнительной власти Баку. В результате предпринятых мер на этом месте создано красивое место для отдыха», — отметил глава государства.

«Если бы здесь были построены высотные дома, это создало бы проблемы для жителей близлежащих домов. Потому в этом районе города заложен парк, и я считаю, что это очень важное событие.

Еще раз хочу сказать, что у этого парка есть своя собственная история, и для всех организаций, предпринимателей и компаний вырубка деревьев не закончится лишь штрафом», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее информация о сносе «Дома охотника» и вырубке деревьев на проспекте Метбуат вызвала широкое общественное недовольство. По указанию президента Ильхама Алиева строительство было приостановлено.

Строительная компания, вырубившая деревья, была оштрафована на 130 тысяч манатов, в отношении нее возбуждено уголовное дело.