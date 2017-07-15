Армянский писатель, гражданин Турции Севан Нишанян сбежал из турецкой тюрьмы и, по предположениям, покинул страну.

Как сообщает Hurriyet, Нишаняну разрешили временно покинуть исправительное учреждение. 14 июля в 09:45 он должен был вернуться в колонию в местечке Фоджа, но к вечеру его там все еще не было.

Позднее Нишанян написал в своем твиттере: «Птичка улетела. Желаю того же 80 миллионам оставшихся».

В телефонной беседе с DHA писатель заявил: «Я был в тюрьме, но уже я не там. И не думаю туда возвращаться». На вопрос, находится ли он сейчас за пределами Турции, Нишанян ответил, «что и сам не знает, где он сейчас».

Против Нишаняна были выдвинуты девять различных обвинений. Он был приговорен к 11,5 года тюрьмы за незаконное строительство в округе Сельджук Измира. В тюрьме оказался в январе 2014 года.

Нишанян родился в 1956 году в Стамбуле. Первая его книга вышла в 1998 году. У него трое детей.

Отмечается, что Нишанян всегда открыто говорил о «геноциде армян» в Турции.