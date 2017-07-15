Берлин «пришел в ярость» из-за убийства двух немок в Египте

Представитель МИД ФРГ по связям с прессой осудила убийство двух гражданок страны в египетской Хургаде и охарактеризовала реакцию ведомства как «смятение и ярость». Об этом сообщает Reuters.

Дипломат подтвердила, что нападение было намеренным актом насилия против иностранных туристов, и назвала его «бесчестным и преступным».

«У нас есть теперь печальная определенность в том, что две немки были убиты во время нападения в Хургаде. Согласно нашей информации, это было намеренное нападение на иностранных туристов — особенно бесчестное и преступное деяние, оставившее нас в скорби, смятении и ярости», — сказала она.

Нападение на отель Sunny Days El Palacio Resort произошло 14 июля, в результате погибли два украинских туриста и две немки, еще четверо иностранных граждан получили ранения. Среди них оказалась женщина с российским и украинским гражданством. Нападавший пытался скрыться, но был задержан. Данные о его личности не разглашаются.