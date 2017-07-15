Дамаск вернул контроль над четырьмя нефтяными полями

Правительственные войска Сирии взяли под контроль четыре нефтяных поля в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор, сообщил сирийский военный источник, передает РИА Новости.

«Сирийская арабская армия вернула контроль над рядом поселений в южной части провинции Ракка и на западе Дейр-эз-Зора. Восстановлен контроль над четырьмя нефтяными полями — Тбисан, Вахаб, Фахад и Кабир», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, ситуация в большинстве районов страны положительная. Армия ведет наступление, уничтожая боевиков ИГ как в провинции Ракка, так и в провинциях Хомс, Сувейда и Хама.