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МИД об антиазербайджанских заявлениях депутата Европарламента

 

«Антиазербайджанские заявления депутата Европарламента Яромира Штетины, совершившего поездку в Нагорный Карабах, способствуют углублению национальной и религиозной розни»,  заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в связи с заявлениями Штетины по поводу возбужденного в отношении него уголовного дела.

«Яромир Штетина, будучи депутатом Европарламента, строит свою работу, опираясь на финансовые средства армянского лобби, занимаясь корыстной пропагандой армянского вопроса. Подобного рода деятельностью он способствует обострению ситуации в регионе и препятствует урегулированию конфликта путем переговоров.

Рассуждающему о сталинизме Штетине хотелось бы сказать, что правящий в Армении режим по своей сути, действиям и природе террористический, он более жестокий, чем сталинский режим. Кровавая этническая чистка, которую провела Армения на оккупированных землях Азербайджана, Ходжалинский геноцид, а также убийство 4 июля пожилой женщины и ее малолетней внучки наглядно свидетельствуют об этом»,  отметил Х.Гаджиев.

Х.Гаджиев подчеркнул, что Штетина своей деятельностью, выходящей за рамки нравственности, выступает в роли пропагандиста незаконного режима.

«За аналогичные действия в уголовном кодексе Чехии, гражданином которой является Штетина, предусмотрено наказание от 10 до 18 лет лишения свободы»,  сказал Х.Гаджиев.

Х.Гаджиев добавил, что Азербайджан, опираясь на национальное и международное право, в том числе на двусторонние, межгосударственные соглашения, и впредь будет юридически преследовать таких депутатов, как Яромир Штетина и Франк Энгель.

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