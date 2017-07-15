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В Москве арестованы два полковника центрального аппарата ФСБ

 

В Москве арестованы два полковника из центрального аппарата Федеральной службы безопасности. По информации «Коммерсанта», офицеры обвиняются в вымогательстве взяток за обеспечение безопасности Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России и его клиентов.

Фигуранты дела — начальник одной из служб центрального аппарата ФСБ Андрей Кутернин и его заместитель Алексей Костенков, пишет газета. По версии следствия, они получили около миллиона рублей от руководителя частного охранного предприятия (ЧОП) за заключение с ним контракта на 113 миллионов на охрану объектов ГлавУпДК.

Гендиректор ЧОП Глеб Сницеров в свою очередь обратился в Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ, занимающееся предупреждением и выявлением преступлений среди сотрудников спецслужбы. По словам топ-менеджера, первые 200 тысяч рублей он передал полковникам в октябре 2016 года в период подготовки договора между его предприятием и ГлавУпДК. Впоследствии Сницеров еще несколько раз платил офицерам. Последний конверт с деньгами был передан Костенкову уже под контролем сотрудников УСБ ФСБ.

Задержанный с поличным силовик решил сотрудничать со следствием и отнес конверт в кабинет своего начальника. Тот, придя на работу и увидев там деньги и сотрудников УСБ, заявил о провокации, указывает «Коммерсантъ». Несмотря на доводы Кутернина, следствие и военный суд ему не поверили, и полковник был заключен под стражу. Костенков, сперва находившийся под домашним арестом, позднее из-за нескольких нарушений был также отправлен в СИЗО.

ГлавУпДК при МИД России — коммерческое предприятие, обслуживающее дипломатические и иные иностранные представительства в Москве. В частности, управление предоставляет в аренду жилые и офисные объекты недвижимости, обеспечивает предоставление медицинских услуг, организует деловые и развлекательные мероприятия.

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