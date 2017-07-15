Законопроект об ужесточении антироссийских санкций, который готовятся принять в Конгрессе США, может нанести удар по разработке азербайджанского месторождения «Шахдениз» и транспортировке добываемого там газа в Европу, написал в статье, опубликованной изданием The Hill, бывший специальный посланник госсекретаря США по каспийским энергетическим проектам, бывший посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар.

Экс-дипломат отметил, что данный законопроект, который затронет и российские энергетические компании, уже одобрен Сенатом и сейчас обсуждается в Палате представителей.

«Несмотря на то, что расширение антироссийских санкций безусловно справедливо, однако обсуждаемый законопроект может невольно нанести ущерб и стратегии США по диверсификации поставок газа в Европу и снижению зависимости Европы от российского газа», - пишет бывший дипломат.

Р.Морнингстар утверждает, что под санкции США может попасть любой энергетический проект, в котором принимают участие российские компании. А это угрожает проекту «Южный газовый коридор» (ЮГК), так как «ЛУКойл» владеет 10% акций проекта «Шахдениз-2» - составной части консорциума ЮГК.

«Укрепление энергетической безопасности Европы, снижение ее зависимости от российского газа долгое время являются основной целью политики США. Одним из основных направлений этой политики является разработка месторождения «Шахдениз» и поддержка газопроводов, связанных с этим месторождением, которые сильно укрепят энергетическую безопасность в регионе. Однако в результате применения закона о санкциях, находящегося на рассмотрении в Конгрессе, «Южный газовый коридор», который будет доставлять каспийский газ на рынок Европы, может получить серьезный удар», - пишет экс-посол.

Р.Морнингстар отмечает, что попадание ЮГК под санкции из-за того, что российская компания «ЛУКойл» владеет небольшим паем в этом проекте, создаст проблемы для энергетической политики США и энергетической безопасности в Европе. В результате этот законопроект станет подарком для России, потому что Москва старается остаться монополистом на газовом рынке Европы.

В качестве выхода из этой ситуации экс-посол приводит дополнения в закон о санкциях против Ирана, которые были приняты несколько лет назад. Согласно этому закону все иранские энергетические компании попадали под санкции США, кроме компании NİOC, принимающей участие в проекте «Шахдениз» и владеющей 10% акций проекта.

«Эти изменения были внесены в закон с тем, чтобы «Шахдениз» не попал под санкции, и чтобы не был нанесен удар по долголетней политике США по энергетической безопасности», - добавил Морнингстар.

По мнению экс-посла, новый законопроект об ужесточении антироссийских санкции может быть эффективен, если не нанесет вреда «Южному газовому коридору». Морнингстар предлагает внести поправки, которые вывели бы «Шахдениз» из этого законопроекта.