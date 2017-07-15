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Эрдоган обвинил Запад в лицемерии

 

«Нет какого-либо объяснения предательству дружбы с Турцией, что не соответствует нашим двусторонним отношениям и фундаментальным ценностям, не имеет никакого объяснения»,  говорится в опубликованной в газете Guardian статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с годовщиной событий 15 июля.

В своей статье Эрдоган отметил, что спустя год после попытки военного переворота Турция выступает за свои демократические ценности.

«Год назад миллионы граждан, отбросив в сторону политическую и культурную дискриминацию, продемонстрировали упорство в отношении лиц, которые попытались изменить Конституцию, стреляли в невинных людей и подвергли бомбардировке парламент. Турецкий народ, продемонстрировав единство, помешал вооруженной группировке оказать влияние на демократию, суверенитет и образ жизни людей. Предотвращение военного переворота является точкой поворота в истории демократии страны»,  заявил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что лидеры Запада должны сделать выбор: быть заодно с террористами или снова заработать доверие турецкого народа.

«Лицемерие стран Запада и двойные стандарты слишком беспокоят турецкую нацию, которая отстаивает свою свободу. Попытки нашего правительства привлечь к ответственности поддержавшего инициативу военного переворота Фетхуллаха Гюлена и его последователей важны не только для Турции, но и для демократов всего мира»,  подчеркнул турецкий лидер.

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