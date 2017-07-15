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Убийца туристов в Египте действовал по указанию ИГИЛ

 

Напавший на туристов в Хургаде действовал по указанию террористической группировки "Исламское государство", пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник в спецслужбах в Каире.

Сообщается, что злоумышленник связывался с боевиками ИГИЛ через интернет.

Власти Египта пока не подтвердили эту информацию.

Накануне вооруженный ножом мужчина напал на иностранных туристов, отдыхающих на пляже одного из отелей в Хургаде. В результате погибли две женщины из Германии, еще четыре — из Армении, Чехии и России — получили ранения. Нападавшего задержали, это 28-летний Абдель Рахман Шаабан.

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