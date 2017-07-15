Президент облегчил ипотеку: тысячи малоимущих получат квартиры

14 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в устав ОАО Азербайджанский ипотечный фонд. Поменялись и некоторые правила выдачи ипотечных кредитов. Как заявил в беседе с haqqin.az эксперт по недвижимости Рашад Алиев, изменения в уставе затрагивают организационные вопросы деятельности Фонда.

«Кроме этого уставной фонд увеличен с нынешних 307 млн. 238 тыс. 671 манатов до 366 миллионов манатов. Изменения коснулись также вопросов распределения доходов Фонда. Если раньше не менее 50% дохода должны были направляться на ипотечное кредитование, то сейчас этот барьер устранен. То есть фонд сам будет определять уровень, возможно в соответствии с ситуацией», - отмечает Рашад Алиев.

Кроме того, эксперт обратил внимание на изменения в правилах выдачи ипотечных кредитов. «Раньше они выдавались только для квартир с ремонтом, стоимость 1 кв.м. которых не превышала среднюю рыночную стоимость в данной зоне. Теперь же, получается, что по обычным кредитам ограничения убраны. Но для льготных кредитов все же оставили ограничения. Но самое главное - нет условия, что кредит будет выделяться только для квартир с ремонтом», - говорит собеседник.

По его словам, из правил убрали часть пункта, который определял максимальный размер кредита. До этого сумма выводилась с помощью определенных расчетов, которые могли меняться в соответствии с ситуацией на рынке. «До недавнего времени эта сумма составляла 100 тысяч манатов. Выходит, что это ограничение сняли и максимальный уровень кредита будет определяться самим Фондом. Но это не значит, что он увеличит его, однако имеет на это полное право. Максимальный объем кредита по льготному кредитованию оставили на уровне 90% от стоимости недвижимости. По обычным кредитам оставили только верхний предел в размере 85%», - указывает эксперт.

В целом, по мнению Рашада Алиева, внесенные президентом изменения рассчитаны на создание для Фонда еще большего пространства и появление условий для эффективной деятельности. «А эффективная работа - это не только выполнение социальных программ, но и финансовая устойчивость и экономические дивиденды», - отмечает Рашад Алиев.