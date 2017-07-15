Франция требует отмены санкций против Катара

Франция призвала отменить санкции в отношении Катара, которые затрагивают население страны, стремясь снизить напряжение между странами Персидского залива, передает РИА агентство Рейтер.

"Франция призывает к как можно более скорой отмене мер, которые затрагивают население, в частности, семьи, члены которых из разных стран и которые были разделены, или студентов", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время визита в Доху.

Ранее сообщалось, что Ле Дриан собирается посетить Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ и "собрать точки зрения стран и внести вклад Франции в урегулирование, инициированное Кувейтом, который получает полную поддержку" Франции.