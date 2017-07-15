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Немцы не отказываются от поездок в Египет после теракта

 

Порядка 1600 туристов из Германии прибыли в египетский курортный город Хургада после пятничного инцидента на пляже одной из гостиниц, когда египтянин напал с ножом на отдыхающих и убил двух немок, передает РИА Новости.

"1600 туристов из Германии прибыли в Хургаду на восьми самолетах из разных германских городов всего сутки спустя после нападения на туристок на пляже одного из отелей курорта", — пишет египетское издание "Аль-Ахрам" со ссылкой на источник в аэропорту Хургады.

По его данным, аэропорт работает в нормальном режиме, ни один из рейсов, направляющихся в Хургаду из европейских стран, не был отменен.

По информации Египетского агентства по развитию туризма, в настоящее время заполняемость гостиниц в Хургаде достигает 65%. Больше всего в городе туристов из Германии и Украины.

В минувшую пятницу египтянин напал на иностранных туристок с ножом на общественном пляже, а затем и пляже отеля. В результате нападения две туристки из Германии погибли, ранения получили еще четыре иностранки, в том числе и женщина с российским гражданством.

Нападавший задержан и доставлен в Каир. Его допрашивают следователи прокуратуры государственной безопасности. О мотивах, побудивших мужчину совершить нападение, пока официально ничего не сообщается.

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Немцы не отказываются от поездок в Египет после теракта
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