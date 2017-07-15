Армянские военные участвуют в учениях НАТО

Армения принимает участие в учениях военнослужащих из стран НАТО и партнеров, которые проходят на полигоне Чинку на северо-западе Румынии, сообщает агентство AP.

За учениями наблюдают президент Румынии Клаус Иоханнис и глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел.

В ходе учений военнослужащие из Румынии, США, Украины, Армении и Хорватии открыли огонь при поддержке американских и румынских самолетов.

В учениях, которые начались на этой неделе и продлятся до 20 июля, принимают участие 25 000 военных из более чем 20 стран союзников и партнеров.