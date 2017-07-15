Неизвестные преступники ограбили офис одного из акционерных обществ в Сумгаите, похитив из сейфа компании 52,3 тысячи долларов, 2650 манатов и 930 евро, передает телеканал ARB 24.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых были задержаны ранее судимые Гадир Алиев, Рауф Ибрагимов и Амиль Джавадов.
Во время ограбления преступники были в масках и перчатках. Чтобы не попасться, они, выломав камеру видеонаблюдения, выкинули ее в канал. Однако карта памяти сломанной камеры помогла найти преступников.