Haqqin.az выдвигает Ильхама Алиева, Мехрибан Алиеву и Лейлу Алиеву

Совет печати Азербайджана проводит опрос среди СМИ для вручения премии «Друг журналистов». С этой целью при Совете печати создана рабочая группа.
Редакция haqqin.az выдвигает на премию «Друг журналистов» следующие кандидатуры:
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева
По итогам голосования, имя лауреата премии «Друг журналистов» будет объявлено 22 июля – в День национальной печати.
Отметим, что премия «Друг журналистов» была учреждена в 1998 году. Первую премию получил общенациональный лидер Гейдар Алиев.