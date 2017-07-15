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Скончалась первая женщина — лауреат «математического Нобеля»

 

В США скончалась иранский математик Мариам Мирзахани, ставшая три года назад первой в истории женщиной - лауреатом Филдсовской премии, самой престижной премии по математике, передает ВВС.

Поскольку Нобелевская премия математикам не вручается, Филдсовскую премию часто называют «Нобелевской премией для математиков».

Мариам Мирзахани было 40 лет. В 2013 году у нее был диагностирован рак груди. Как сообщается, несколько недель назад у нее обнаружились метастазы в костном мозге.

Мирзахани присудили Филдсовскую премию в 2014 году за выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и теорию пространств их модулей. Таким образом, она стала первой женщиной-лауреатом и первым лауреатом из Ирана.

«Я надеюсь, что эта награда вдохновит многих девушек и молодых женщин - в этой стране и по всему миру - и поможет им поверить в свои силы и возможность стать лауреатом Филдсовской премии», - сказала тогда член жюри Франсес Кируон.

Филдсовская премия вручается с 1936 года один раз в четыре года на каждом международном математическом конгрессе. Лауреатами становятся двое, трое или четверо молодых математиков не старше 40 лет.

Мирзахани родилась 3 мая 1977 года. Будучи подростком, она дважды - в 1994 и 1995 годах - становилась победительницей Международной олимпиады по математике. В 1999 году она переехала в США.

В 2004 году Мирзахани получила докторскую степень по математике в Гарвардском университете. Она специализировалась на геометрии Лобачевского, теории Тейхмюллера, эргодической теории и симплектической геометрии.

С 2008 года она преподавала в Стэнфордском университете.

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