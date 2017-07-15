Порошенко летит в Грузию

Президент Украины Петр Порошенко 17-19 июля прибудет с визитом в Грузию, передает пресс-служба украинского лидера, пишет Gazeta.
«Программой визита предусмотрены встречи главы государства с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией», — говорится в сообщении.
Кроме того, запланировано совместное участие президента Украины и президента Грузии в работе инвестиционного «круглого стола» в Батуми.