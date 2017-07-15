В Москве из ТЦ "Авиапарк" на Ходынском поле проводится эвакуация из-за угрозы взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"Причина эвакуации из ТЦ "Авиапарк" - угроза взрыва", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что торговый центр "Авиапарк" эвакуируют в связи с появлением "технических сложностей".
ТАСС не располагает в настоящее время подтверждением данной информации.
Эвакуация из ТЦ "Авиапарк" проводилась несколько раз в течение последних месяцев.