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В Москве эвакуируют торговый центр угроза взрыва

 

В Москве из ТЦ "Авиапарк" на Ходынском поле проводится эвакуация из-за угрозы взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Причина эвакуации из ТЦ "Авиапарк" - угроза взрыва", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что торговый центр "Авиапарк" эвакуируют в связи с появлением "технических сложностей".

ТАСС не располагает в настоящее время подтверждением данной информации.

Эвакуация из ТЦ "Авиапарк" проводилась несколько раз в течение последних месяцев.

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