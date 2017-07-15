Прошедшие в лагерях курдов подготовку террористы возвращаются в Германию

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) предупреждает о террористической опасности, которая может исходить от левых экстремистов, возвращающихся из лагерей курдских боевиков в Сирии. Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на доверительный доклад, разосланный соответствующим ведомствам в федеральных землях, передает «Немецкая волна».

BKA наблюдает за 38 мужчинами и женщинами из числа немецких левых экстремистов, которые прошли военную подготовку в рядах курдских отрядов в Сирии и Ираке. Некоторые из них участвовали в боевых действиях против боевиков «Исламского государства», говорится в документе.

Четверо из 38 человек ведомством по уголовным делам оцениваются как «лидеры» и «авторитетные личности» в рядах левых в Германии. После их возвращения на родину не исключены процессы радикализации левых экстремистов, которые могут вылиться в террористические устремления, говорится в досье BKA.