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Генсек НАТО призвал Германию и Турцию договориться

 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен решением турецких властей запретить немецким депутатам посещение военной базы НАТО в Конье, где расположен немецкий контингент, пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

Ранее стало известно, что Турция запретила немецким парламентариям намеченный на 17 июля визит на военную базу НАТО в Конье.

"Мы надеемся, что Германия и Турция смогут согласовать дату визита, подходящую обеим сторонам", — заявил представитель альянса по итогам встречи Столтенберга с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

Опасения НАТО связаны с возможным выводом немецких войск с базы в Конье, что может повлиять на уровень поддержки международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" со стороны военного альянса.

Вывод немецкого воинского контингента с авиабазы "Инджирлик" в Турции начался в минувшее воскресенье. На базе находились почти 260 военнослужащих бундесвера, которые обслуживали полеты самолетов-разведчиков "Торнадо" и заправщиков в рамках миссии международной коалиции по борьбе с ИГИЛ во главе с США.

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