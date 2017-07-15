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Тарифный совет: «Повышение цен на бензин не затронет сельхозпродукцию»

 

Повышение цен на бензин марки АИ-92 в Азербайджане не скажется на себестоимости сельхозпродукции, производимой в стране, сказал в субботу секретарь Тарифного (ценового) совета Илькин Меджидов в эфире телеканала AzTv, передает Тренд.

По его словам, так как для работы агротехники используется дизельное топливо, повышение цен на бензин марки АИ-92 не затронет данную сферу.

«Бензин марки АИ-92 не используется в производстве сельхозпродукции, так как техника работает на дизельном топливе. Поэтому повышение цен на бензин данной марки никак не должно отразиться на производстве сельхозпродукции и ценах на нее», - отметил Меджидов.

По словам секретаря Тарифного совета, изменение цен не затронет также пассажирские и грузовые перевозки.

«В сфере перевозок общественным транспортом, в частности, автобусами, как и в пассажиро- и грузоперевозках морским транспортом, больше используется дизельное топливо, а ряд автобусов ездит на сжиженном газе. То же самое касается воздушного транспорта, где используется не бензин марки АИ-92, а реактивное топливо. Как видно, изменение тарифов не скажется на грузо- и пассажироперевозках, так как не относится к дизельному топливу, авиабензину, сжиженному и сжатому газу», - сообщил Меджидов.

Напомним, что решением Тарифного совета Азербайджана розничная цена бензина марки AИ-92 повышена на 0,20 маната. Согласно решению совета, с 15 июля бензин марки АИ-92 стоит 0,90 маната.

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