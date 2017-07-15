Сотни тысяч жителей Турции участвуют в митингах и шествиях в первую годовщину попытки военного переворота; мероприятия, приуроченные ко Дню демократии и национального единства 15 июля, проходят в десятках городов Турции, основные из них – в Анкаре и Стамбуле, передает РИА Новости.

#Istanbul #Turkey ....One nation in love with their homeland united to protect their democracy on #July15 ... history took note of heroism! pic.twitter.com/LhBaaKiGoe — Mehmet Çelik (@celik) 15 июля 2017 г.

Тысячи жителей турецкой столицы собрались с национальными флагами и фотографиями погибших в ходе попытки переворота на центральной плошали Кызылай, которая получила название Площади национальной воли 15 июля.

Десятки тысяч жителей Стамбула из трех различных районов мегаполиса направились шествием к одному из трех мостов через Босфор, где год назад мирные граждане предотвратили продвижение путчистов. В шествии приняли участием президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Бинали Йылдырым. У моста, получившего название мост мучеников 15 июля, проходит многотысячный митинг и церемония открытия памятника жертвам мятежа.

"Мы обязаны чтить память сынов и дочерей Турции, погибших за демократию, флаг, веру и честь народа. Турецкий народ никогда не забудет и не позволит забыть то, что случилось 15 июля", — заявил турецкий премьер, выступая на митинге, прямую трансляцию которого ведет телеканал NTV.

"Перекрыв мост, путчисты хотели показать, что ситуация находится под их контролем. Но наш народ тут же перешел к решительным действиям, увидев такое предательство. Люди вышли на улицы по всей Турции, чтобы оказать сопротивление путчистам. Самые кровавые столкновения проходили в Стамбуле и Анкаре. Здесь, у моста, пролилось больше всего крови, и предатели были побеждены ценой гибели наших героев", — сказал в своем выступлении на митинге Эрдоган.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.