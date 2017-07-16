В Иерусалиме полицейских забросали "коктейлями Молотова"

Неизвестный забросал полицейских "коктейлями Молотова" и петардами недалеко от Храмовой горы в Иерусалиме, одна из стражей порядка получил легкие травмы, говорится в заявлении правоохранителей, передает РИА Новости.

Как сообщается, инцидент произошел в районе Силуан, который примыкает к Старому городу с юга. Население района — преимущественно палестинское.

Пострадавшему сотруднику правоохранительных органов была оказана необходимая медицинская помощь на месте. Полиция разыскивает нападавшего.

В пятницу на сотрудников полиции, дежуривших у Львиных ворот иерусалимского Старого города, напали трое мужчин. Все они были гражданами Израиля арабской национальности. Нападавшие пытались скрыться на территории комплекса мечетей Храмовой горы, но были ликвидированы. Жертвами нападения стали двое израильских полицейских.