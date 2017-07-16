Подписаться на уведомления
 

В Иерусалиме полицейских забросали "коктейлями Молотова"

 

Неизвестный забросал полицейских "коктейлями Молотова" и петардами недалеко от Храмовой горы в Иерусалиме, одна из стражей порядка получил легкие травмы, говорится в заявлении правоохранителей, передает РИА Новости.

Как сообщается, инцидент произошел в районе Силуан, который примыкает к Старому городу с юга. Население района — преимущественно палестинское.

Пострадавшему сотруднику правоохранительных органов была оказана необходимая медицинская помощь на месте. Полиция разыскивает нападавшего.

В пятницу на сотрудников полиции, дежуривших у Львиных ворот иерусалимского Старого города, напали трое мужчин. Все они были гражданами Израиля арабской национальности. Нападавшие пытались скрыться на территории комплекса мечетей Храмовой горы, но были ликвидированы. Жертвами нападения стали двое израильских полицейских.

304 просмотров


Старости
Академик Анатолий Пешко: «С Карабаха может начаться мировая война»
Академик Анатолий Пешко: «С Карабаха может начаться мировая война» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
17 Июл 32° / 23°
18 Июл 33° / 23°
19 Июл 34° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9409 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Азербайджан пригласил большую группу белорусских спортсменок
В Москве эвакуировали торговый центр угроза взрыва; обновлено 01:45
Арабские страны потребовали лишить Катар ЧМ-2022
Конгрессмен будет добиваться импичмента Трампа
В Грузии разрешили выращивать коноплю для личного пользования
В Иерусалиме полицейских забросали "коктейлями Молотова"
Массовые шествия в Турции в годовщину попытки госпереворота фото; видео
Тарифный совет: «Повышение цен на бензин не затронет сельхозпродукцию»
В День взятия Бастилии во Франции сожгли сотни машин
Генсек НАТО призвал Германию и Турцию договориться
Прошедшие в лагерях курдов подготовку террористы возвращаются в Германию
Порошенко летит в Грузию
Британец получил из Белого дома поздравление от имени Обамы фото
Скончалась первая женщина — лауреат «математического Нобеля»
Haqqin.az выдвигает Ильхама Алиева, Мехрибан Алиеву и Лейлу Алиеву
Банду грабителей обезвредили в Сумгаите фото; видео
Армянские военные участвуют в учениях НАТО
Немцы не отказываются от поездок в Египет после теракта
Франция требует отмены санкций против Катара
Президент облегчил ипотеку: тысячи малоимущих получат квартиры
Десятки человек стали жертвами наводнения в Японии
Убийца туристов в Египте действовал по указанию ИГИЛ
Эрдоган обвинил Запад в лицемерии
В Китае муж выкинул жену с балкона видео
Проезд в бакинских автобусах не подорожает
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться