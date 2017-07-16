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В Грузии разрешили выращивать коноплю для личного пользования

 

Конституционный суд Грузии признал норму, по которой посев или выращивание малого количества конопли для личного пользования уголовно наказуемы, неконституционной, сообщает Интерфакс.

Решение было принято на основании обращения группы граждан, которые внесли иски против парламента страны, потребовав признать неконституционными нормы Уголовного кодекса, касающиеся выращивания конопли для личного пользования.

Они оспорили нормы, по которым лишением свободы наказывается посев, выращивание или культивирование 63,73 граммов, 150,72 граммов и 265,49 граммов конопли. Суд частично удовлетворил их иск и отдельно оценил указанные дозы и опасности, которые они могут представлять.

Суд постановил, что в случае с 63,73 и 150,72 граммами конопли опасность сбыта наркотических веществ отсутствует, поскольку это количество конопли может применяться только для личного пользования. Уголовное наказание за посев и выращивание 265,49 граммов конопли осталось в силе, поскольку суд увидел угрозу распространения наркотиков. При этом суд полагает, что мера наказания — лишение свободы от 6 до 12 лет — «явно непропорциональная».

В 2016 году Конституционный суд Грузии признал тюремное заключение за приобретение, хранение и изготовление марихуаны в небольших объемах, а также ее изготовление для личного употребления нарушением основного закона страны. До этого наказание предполагало до года лишения свободы или штраф.

Марихуана — самый распространенный в Грузии наркотик, ее употребляет 63,9 процента от общего числа наркоманов.

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