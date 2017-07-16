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Арабские страны потребовали лишить Катар ЧМ-2022

 

Шесть арабских государств потребовали от Международной федерации футбола (ФИФА) перенести чемпионат мира 2022 года из Катара, пишет The Local, ссылаясь на главу ФИФА Джанни Инфантино.

Он сообщил изданию, что с требованием выступили Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет. Они считают, что Катар является «сторонником терроризма» не готов обеспечить безопасность болельщиков, которые приедут на турнир. Эти страны в случае игнорирования их требований готовы бойкотировать чемпионат.

Инфантино отметил, что страны апеллируют к 85-й статье устава ФИФА, в которой говорится о «непредвиденных обстоятельствах и форс-мажоре» и благодаря которой исполком организации может отменить или перенести турнир из Катара в другое государство.

Также глава ФИФА указал, что эти страны готовы провести опрос среди государств-членов организации относительно смены страны-хозяйки турнира.

Он напомнил, что решение забрать ЧМ у Катара не будет беспрецедентным событием, поскольку в 1986 году ФИФА перенесла чемпионат мира из Колумбии в Мексику.

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