Азербайджан пригласил большую группу белорусских спортсменок

Белорусский тренер Сергей Камбур и большая группа белорусских гандболисток продолжат свою карьеру в Азербайджане. По сообщению издания «Прессбол», Камбур получил предложение из Азербайджана и уже отправился в Баку.

«С подачи азербайджанской федерации и заинтересованных в развитии популярного вида спорта инвесторов создается новый клуб, - пишет белорусское СМИ. - Команда, где будет работать Сергей Камбур, пока не имеет официального названия. Зато известно, что комплектоваться она будет по большей части легионерскими кадрами. Не мудрено, что в русле клубной трансферной политики намеревается действовать и белорусский рулевой. Так, по нашим сведениям, в новой команде из Баку в грядущем сезоне будут выступать гандболистки сборной Беларуси Кристина Озолина из БНТУ-БелАЗа, Лилия Бурдук из «Гомеля», Ирина Мокат из «Городничанки», Ирина Михалькович из «Витебска» и Карина Синякова из «Березины». Заметим, все - не последние персоны в чемпионате Беларуси, так или иначе пересекавшиеся карьерными линиями с Камбуром.

На белорусском соревновательном поле Сергей Камбур прославился в первую очередь тем, что в 2007 году впервые в истории прервал гегемонию столичного БНТУ на внутреннем фронте, завоевав с «Городничанкой» золотые медали чемпионата страны».

Отметим, что для участия в женских европейских клубных турнирах от Азербайджана заявлены две команды. «Нур» из Мингячевира сыграет в Кубке ЕГФ, а «Азерйол» - в Кубке Челлендж.

Напомним, в мае женская сборная Азербайджана, состоявшая по большей части из российских и украинских гандболисток, стала победительницей бакинской Исламиады.