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Как в Сумгаите присягнули ИГИЛ haqqin.az из зала суда

Автор: Инара Рафикгызы, собкор 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит судебный процесс по делу жителей Сумгаита – 29-летнего Айдына Гюльмамедова и 25-летнего Амраха Иманова, обвиняемых в поддержке террористической организации ИГИЛ.

Председательствует на процессе судья Сабухи Гусейнов.

Согласно обвинительному акту, А.Гюльмамедов и А.Иманов, вступив в преступный сговор с Фуадом Рустамовым и Агамирзой Гулиевым, открыто объявляли о свое поддержке ИГИЛ.

26 октября 2016 года сотрудники СГБ Азербайджана узнали, что подозреваемый в террористической деятельности 21-летний Агамирза Гулиев едет в автобусе Баку - Стамбул, следующим по трассе Баку - Алят. Оперативники решили высадить А.Гулиева из транспортного средства, но он оказал сопротивление, грозясь взорвать ручную гранату. Сотрудники СГБ, проявив профессионализм и с целью обезопасить пассажиров автобуса, обезвредили преступника выстрелом из огнестрельного оружия.

Другой член преступной группировки - Фуад Рустамов 27 октября 2016 года оказал вооруженное сопротивление при задержании в Апшеронском районе, открыв по сотрудникам СГБ огонь из пистолета марки «Стечкин». Ответным огнем спецназа СГБ преступник был ликвидирован.

Во время обыска в доме Ф.Рустамова был обнаружен флаг террористической организации ИГИЛ.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что террорист ИГИЛ Шамиль Фарзалиев поддерживал связь через WhatsApp с уничтоженным преступником Фуадом Рустамовым. Ш.Фарзалиев приказал Ф.Рустамову для проведения терактов в Азербайджане собрать группу из шести человек, которые бы придерживались радикальных взглядов, но при этом никогда не были под судом, не находились в заключении и вообще не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Из этих людей Рустамов должен был выбрать главаря - «эмира». Члены группы обязаны были присягнуть ИГИЛ на верность, а момент присяги нужно было запечатлеть на видео, на кадрах которого Ф.Рустамов должен предстать с автоматом в руках, тогда как лица остальных будут спрятаны под маской. Видео сходки и присяги преступной группы надлежало отправить террористу Ш.Фарзалиеву, и тогда организованная Ф.Рустамовым группировка стала бы считаться подразделением ИГИЛ в Азербайджане.

В своих показаниях обвиняемый Айдын Гюльмамедов сообщил, что с Агамирзой, Фуадом, Амрахом, Эмином и Заиром он познакомился два года назад. Молодые люди часто собирались у кого-нибудь в доме и вели разговоры на религиозные темы.

«Фуад был самым активным среди нас. Он любил рассказывать  о победоносных операциях ИГИЛ в Сирии и Ираке. А как-то сообщил о своих контактах с членом ИГИЛ Шамилем», - показал обвиняемый.

15 октября прошлого года члены преступной группировки собрались в одной из чайхан Сумгаита. На этой встрече Фуад Рустамов сообщил остальным о приказе Шамиля Фарзалиева и заверил, что все они станут представлять ИГИЛ на Кавказе. Рассказал он и о том, как им следует принести присягу ИГИЛ.

25 октября участники преступной группировки собрались на квартире у Амраха Иманова в Сумгаите. Там на фоне флага ИГИЛ, надев маски, они принесли присягу ИГИЛ.

«Я снимал все это на телефон. Заур что-то говорил на арабском и русском языках. Так как я не говорю на этих языках, то точно не знаю, что он говорил. Тем не менее по отдельным словам я понял, что Заур произносит слова присяги на верность ИГИЛ. Все продолжалось не более двух минут. Впоследствии я продал свой телефон, а перед этим стер все из его памяти, в том числе и эту запись», - утверждал обвиняемый Айдын Гюльмамедов.

Он же сообщил о планах преступной группировки ограбить один из супермаркетов Сумгаита. Экстремисты узнали, что по вечерам работница супермаркета уносит домой дневную выручку, и собирались напасть на нее по дороге.

Обвиняемый Амрах Иманов рассказал, что его познакомил с остальными членами группировки уничтоженный спецназом СГБ Агамирза Гулиев по прозвищу «Омар».

«Я думал, что принятие присяги носит чисто религиозный характер, и поэтому решил присоединиться к другим. После принятия присяги я по работе уехал в Ленкорань, и не знаю, что стало потом с видео, которое мы сняли в тот момент», - заявил обвиняемый А.Иманов.

Оба обвиняемых отказались признать себя виновными по предъявленным им обвинениям.

Судебный процесс продолжается.

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